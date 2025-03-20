На Львовщине зафиксировали вспышку опасной болезни животных

На территории одной из ОТГ Львовской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Болезнь распространялась среди диких свиней в охотничьих угодьях.

На Львовщине вспышка АЧС на Львовщине

17 марта 2025 года во Львовскую райгосбольницу ветмедицины поступило сообщение о гибели диких свиней в охотничьих угодьях Львовской городской организации УООР вблизи села Сухоречье Подберезцовской ТГ Львовского района, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу Львовской области.

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В 6 трупов диких кабанов при исследовании выделили ДНК вируса африканской чумы свиней, ввели карантин. Отмечают, что введен карантин и утвержден План мероприятий по профилактике, недопущения распространения и ликвидации заболевания АЧС на территории Львовского района. Также определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Инфицированным объектом (эпизоотическим очагом) по АЧС определена территория, которая охватывает охотничьи угодья Львовской городской организации УООР.

Где распространилась болезнь

Зона защиты в радиусе 3 километров от эпизоотического очага включает охотничьи угодья Львовской городской организации УООР и населенные пункты – село Сухоречье, село Тарасовка, село Верхняя Белка Підберізцівської ТГ Львовского района Львовской области.

Зона наблюдения (надзора) в радиусе 7 км от внешних границ зоны защиты (10 км от эпизоотического очага) включает населенные пункты:

села Подберезцы, Миклашев, Нижняя Белка и Журавники Подберезцовской ТГ;

села Рощи и Николаев Давыдовской ТГ;

села Вижняны, Печениа и Заставное Глинянской городской ТГ;

села Борщовичи, Пикуловичи, Хренив, Новый Ярычев, Старый Ярычев, Дидилов, Цеперов и Большие Подлески Новоярычевской ТГ Львовского района;

села Богдановка, Полоничи и Задворье Красненской поселковой территориальной общины Золочевского района.

Важно! В зоне защиты не допускается ввоз или вывоз из хозяйств ycix форм собственности живых свиней, продукции из них и репродуктивного материала в течение 40 дней со дня проведения дезинфекции в эпизоотическом очаге, кроме случаев вывоза свиней на убой под контролем Главного управления Держпродспоживслужби во Львовской области на определенном ДНПК перерабатывающем предприятии или забойном пункте.