Агрохолдинги покупают паи на 40% дороже: какие риски для мелких собственников

Украинские агрохолдинги получили доступ к рынку земли и активно покупают паи, задавая на них сравнительно высокий ценовой ориентир. Государство защищает мелких землевладельцев, однако риск монополизации рынка крупными игроками все же существует.

Сколько агрохолдинги готовы платить за землю?

Агрохолдинги предлагают на 38 – 40% выше цены на землю, чем физические лица, постепенно накапливая площади через мелкие сделки. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Института аграрной экономики Игорь Юрченко.

Получив право покупать сельскохозяйственные земли в 2024 году, агрохолдинги начали активно заходить на рынок и покупать дороже. Опираясь на данные Государственного геокадастра и статистики Минэкономики, Игорь Юрченко приводит следующие средние цены сделок:

в 2024 году юридические лица покупали земли в среднем по 55 946 гривен за гектар, тогда как физические лица – по 40 111 гривен за гектар (ценовая премия +39,5%);

в 2025 году юрлица в среднем платили по 61 637 гривен за гектар, а физлица – 44 609 гривен за гектар (премия +38,2%).

Игорь Юрченко, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела земельных ресурсов и природопользования Института аграрной экономики Юридические лица не просто предлагают более высокие цены – они системно переплачивают по сравнению с рыночным уровнем. Подобное поведение свидетельствует о стратегической мотивации покупателей-юрлиц: они входят в рынок целенаправленно, готовы переплачивать за приоритетные участки и не ориентируются на текущую рыночную конъюнктуру так, как это делают физлица.

Эксперт отмечает заметный рост доли юрлиц в общей площади сделок: с 21,7% в 2024 году до 35,2% за 11 месяцев 2025 года (+13,5% за год). По его прогнозу, если такие темпы прироста сохранятся, к концу 2026 года агрокомпании могут контролировать около половины новых приобретений по площади.

Есть ли риск монополизации рынка земли агрохолдингами?

Игорь Юрченко оценивает риск концентрации сельскохозяйственных земель в собственности крупных компаний как умеренный, однако такой, что требует постоянного мониторинга.

По приведенным им данным, сейчас агрохолдинги покупают земли небольшими участками: средняя площадь одной сделки юрлица составляет 2,8 – 2,9 гектара, тогда как у физических лиц – от 2 до 2,1 гектара.

То есть речь идет не о приобретении больших массивов одним лотом, а о постепенном накоплении через многочисленные мелкие сделки. Именно здесь и кроется главная угроза: законодательное ограничение в 10 тысяч гектаров на одно юридическое лицо формально выглядит значительным, но через сети аффилированных структур крупный агрохолдинг может аккумулировать земельный банк, кратно превышающий этот лимит, оставаясь юридически "в пределах нормы",

– объясняет эксперт.

По мнению ученого, для отслеживания реальной концентрации земель требуется обязательное раскрытие конечных бенефициаров-покупателей и перекрестный анализ связанных лиц.

Как государство защищает мелких землевладельцев?

В Украине существует система защиты мелких землевладельцев, которая состоит из следующих элементов:

преимущественное право арендатора на выкуп арендованного участка;

ограничение предельной площади в одних руках;

нотариальное удостоверение всех сделок;

государственная регистрация прав.

Хотя этот набор механизмов может выглядеть формально достаточным, его эффективность следует оценивать по рыночным результатам, отмечает эксперт Игорь Юрченко и добавляет, что данные Госгеокадастра показывают неожиданно положительную картину. Участки до 2 гектаров продают в среднем дороже, чем те, имеющие площадь более 50 гектаров: например, 56 453 гривны за гектар против 24 459 гривен за гектар соответственно в ноябре 2025 года.

То есть мелкий землевладелец получает существенную ценовую премию просто за размер своего актива – рынок сам по себе защищает его интересы через высокую удельную стоимость малых наделов. Доля сделок до 2 гектаров стабильно держится на уровне 55 – 57% от общего количества в течение всего периода 2023 – 2025 годов. Итак, мелкие владельцы активно и уверенно продают на своих условиях,

– говорит эксперт.

Какие слабые места в системе защиты мелких землевладельцев и как ее усилить?

Среди слабых мест созданных государством механизмов ученый выделяет следующие:

отказ от аренды перед продажей или согласованные соглашения позволяют обойти преимущественное право арендатора на выкуп земли;

мелкий владелец, как правило, не может позволить себе юридическое сопровождение такого уровня, который доступен корпоративному покупателю;

продавец часто не знает реальной рыночной цены земли в своем районе.

С точки зрения ученого Игоря Юрченко, для усиления механизма защиты небольших землевладельцев и минимизации рисков следует внедрить публичный онлайн-калькулятор рыночной цены, который будет базироваться на данных Геокадастра в разрезе общин. Также необходимо обязательное раскрытие конечных бенефициаров покупателей-юрлиц в реестре прав, чтобы отслеживать реальные площади земель в собственности.

Продавать земли с более высокой позицией в переговорах мелким землевладельцам позволил бы механизм земельных кооперативов, благодаря которому они могли бы объединять участки для коллективной продажи.

"Мелкий землевладелец в этих условиях парадоксально выигрывает в краткосрочной перспективе, ведь рынок платит ему ценовую премию за малый размер участка. Однако без системных изменений в прозрачности собственности и информационном обеспечении продавцов это преимущество может быть нивелировано информационной асимметрией в пользу корпоративных покупателей", – заключает эксперт.

Как отличаются цены на землю в Украине?

В этом году, по состоянию на 1 мая, средняя цена на землю в Украине составляет 75,1 тысячи гривен за гектар. Однако цены существенно отличаются в зависимости от региона.

Самая дорогая земля – в Ивано-Франковской и Киевской областях. Гектар там в среднем стоит 179,6 тысячи гривен и 178,2 тысячи гривен соответственно. В пятерку самых дорогих также входят Львовщина, Тернопольщина и Винницкая область.

Самые низкие цены на рынке земли фиксируют в прифронтовых и южных областях. В Донецкой области гектар земли в среднем стоит 30,7 тысячи гривен, на Херсонщине – 38,5 тысячи гривен, а на Николаевщине – 44,1 тысячи гривен.