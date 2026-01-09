Цены на землю растут: где стоимость наибольшая?

Рынок сельскохозяйственных земель Украины в 2025 году вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики: стоимость земли растет в зависимости от ситуации с безопасностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Несмотря на полномасштабную войну рынок сохраняет функциональность и демонстрирует последовательное развитие.

Читайте также Какое количество земли могут выделить участнику боевых действий

Если на начальном этапе открытия рынка ключевым фактором был объем земельного банка, то в 2025 году фокус сместился на качество участков и их расположение. С января до середины декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков общей площадью более 340 тысяч гектар, из которых:

юридическими лицами выкуплено 43 012 земельных участков общей площадью 128 212 гектар, средняя стоимость за 1 гектар составила 74 323 гривен;

физическими лицами выкуплено 72 597 земельных участков общей площадью 211 962 гектар, средняя стоимость за 1 гектар – 47 246 гривен.

Самые высокие цены на землю сохраняются в западных и центральных областях, тогда как в прифронтовых регионах стоимость остается существенно ниже. Самые дорогие земли – в западных:

Ивано-Франковская – до 165 615 гривен за гектар;

Тернопольская – до 126 068 гривен за гектар;

Львовская и Винницкая – более 80 – 100 тысяч гривен за гектар.

Самые дешевые – в прифронтовых регионах: Херсонская, Николаевская, Запорожская – 35 – 38 тысяч гривен за гектар.

Несмотря на военные риски, в 2025 году рынок сельскохозяйственных земель сохранил ликвидность, продемонстрировал устойчивый рост стоимости и сложившуюся структуру спроса,

– отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Обратите внимание! В 2026 году, по его словам, ключевыми факторами его развития и в дальнейшем будут оставаться ситуация с безопасностью, региональная специфика и инвестиционная привлекательность земельных участков.

Должны ли пенсионеры платить земельный налог в Украине?