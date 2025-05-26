Потери более 50 миллионов гривен: на Черниговщине обстреляли агропредприятие на Черниговщине

Россияне ежедневно наносят удары по гражданским объектам Украины, среди которых и агропредприятия. Одно из таких предприятий подверглось разрушениям вражескими беспилотниками этой ночью на Черниговщине.

Агропредприятие понесло значительные потери

Ночью 25 мая во время массированного обстрела Украины с применением БПЛА и ракет агропредприятие на Черниговщине понесло рруйнувань, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". По предварительным оценкам, потери превышают 50 миллионов гривен.

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В сообщении организации говорится, что в результате обстрела уничтожено хранилище для хранения картофеля со встроенным оборудованием и контейнерами, сортировочный цех. Значительные повреждения получило соседнее хранилище, зерносклад, навес между складами.

Полностью уничтожены производственные запасы, которые находились в хранилище. Взрывной волной повреждена сельхозтехника: тракторы, сажалка, погрузчик и многое другое,

– рассказывает директор предприятия Николай Гордейчук.

По его словам, техника агропредприятия частично уничтожена, частично повреждена.

Некоторые хранилища полностью уничтожены / Фото Всеукраинский аграрный совет