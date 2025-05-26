Потери более 50 миллионов гривен: на Черниговщине обстреляли агропредприятие на Черниговщине
- Ночью 25 мая агропредприятие на Черниговщине подверглось разрушениям от обстрелов российскими беспилотниками, с предварительными потерями более 50 миллионов гривен.
- Уничтожено хранилище для картофеля, сортировочный цех, а также повреждено сельхозтехнику и другие объекты.
Россияне ежедневно наносят удары по гражданским объектам Украины, среди которых и агропредприятия. Одно из таких предприятий подверглось разрушениям вражескими беспилотниками этой ночью на Черниговщине.
Агропредприятие понесло значительные потери
Ночью 25 мая во время массированного обстрела Украины с применением БПЛА и ракет агропредприятие на Черниговщине понесло рруйнувань, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет". По предварительным оценкам, потери превышают 50 миллионов гривен.
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В сообщении организации говорится, что в результате обстрела уничтожено хранилище для хранения картофеля со встроенным оборудованием и контейнерами, сортировочный цех. Значительные повреждения получило соседнее хранилище, зерносклад, навес между складами.
Полностью уничтожены производственные запасы, которые находились в хранилище. Взрывной волной повреждена сельхозтехника: тракторы, сажалка, погрузчик и многое другое,
– рассказывает директор предприятия Николай Гордейчук.
По его словам, техника агропредприятия частично уничтожена, частично повреждена.
Некоторые хранилища полностью уничтожены / Фото Всеукраинский аграрный совет