Российские дроны уничтожили имущество агрофирмы

Агрофирма "Луч", что находится в Ивановском старостате Межевской общины подверглась массированной атаке российских ударных дронов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Межевский Меридиан".

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За несколько дней до этого россияне ударами КАБов уничтожили дом культуры в селе Ивановка Межевской общины, граничащей с Донецкой областью. Следующие дни стали настоящим испытанием для ивановских земледельцев. Ток предприятия и зерновой склад атаковали "шахеды".

Руководитель хозяйства Иван Клименко и главный агроном Виктор Костюченко говорят, что атака была как на военный объект, прилетело 8 шахедов: "В целом по нам и рядом прилетело 15 этих "Гераней", или как их там".

И по нашему хозяйству, и по соседям (ООО АФ "Обрий"). Не знаем, что они у нас искали. Несколько "шахедов" попало прямо в зерновой склад на 4 000 тонн зерна. Он полностью разрушен. Повреждены зернопогрузчики и зерноочистительные установки, много другого специализированного оборудования, два грузовика практически уничтожены. Не знаем, как дальше. Что делать? Клуб наш тоже разбит КАБами. Ситуация, прямо скажем, очень сложная,

– говорит руководитель предприятия.

Важно! По его словам, хозяйство выполнило и выполняет все агротехнические мероприятия, чтобы сохранить и вырастить урожай. Подкормили и обработали от вредителей около 700 гектар посевов озимой пшеницы. Провели посев подсолнечника на запланированных площадях и междурядную обработку. "То есть, поры все, мы стараемся работать. Но удастся ли нам собрать урожай? Какими бы оптимистами мы ни были – это большой вопрос".

Россияне уничтожили склад зерна и технику / Фото "Межевский меридиан"