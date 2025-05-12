Польские перевозчики хотят блокировать украинскую границу 4 месяца

Перевозчики из Польши планируют длительную акцию протеста на границе с Украиной. Протестующие, по информации польских пограничников, заблокируют пункт "Дорогуск".

Польские перевозчики будут протестовать на границе

Через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" может быть затруднено движение грузовиков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Блокировка проезда будет связано с акцией протеста с польской стороны.

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Пропуск грузовиков в направлении ЕС будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд. Автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь будут пропускать беспрепятственно.

Важно! Как отметили пограничники, протест может продолжаться в течение 4 месяцев.

По состоянию на 16.00 началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" ограничено. С 16:00 (по киевскому времени) польские перевозчики начали акцию протеста в направлении пункта пропуска "Дорогуск", что напротив украинского пункта пропуска "Ягодин".

Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд. Автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно. На данный момент движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через "Ягодин-Дорогуск" приостановлено.