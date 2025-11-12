Фермер Александр Гордиенко посмертно получил звание "Герой Украины"

Аграрию с Херсонщины, который защищал свои поля от вражеских дронов с оружием в руках присвоили звание Героя Украины посмертно. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Фермеру присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины фермеру с Херсонщины Александру Гордиенко, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента. Об этом свидетельствует указ от 10 ноября 2025 года №836/2025.

Александр Гордиенко погиб 5 сентября 2025 года. Его автомобиль был поражен российским дроном во время работы в поле. Он был владельцем фермерского хозяйства "Гордиенко" и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Гордиенко Александру Дмитриевичу – председателю Общественной организации "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Херсонской области" (посмертно),

– говорится в сообщении на сайте ВРУ.

Верховная Рада 21 октября приняла решение присвоить звание Героя Украины (посмертно) Александру Гордиенко. За принятие проголосовал 271 народный депутат. Это было повторное голосование о присвоении звания Героя Украины. Первый раз Рада не поддержала запрос.

