Фермеру присвоїли звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав звання Герой України фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку, повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт президента. Про це свідчить указ від 10 листопада 2025 року №836/2025.

Олександр Гордієнко загинув 5 вересня 2025 року. Його автомобіль був уражений російським дроном під час роботи в полі. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Гордієнку Олександру Дмитровичу – голові Громадської організації "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області" (посмертно),

– йдеться у повідомленні на сайті ВРУ.

Верховна Рада 21 жовтня ухвалила рішення присвоїти звання Героя України (посмертно) Олександру Гордієнку. За ухвалення проголосував 271 народний депутат. Це було повторне голосування щодо присвоєння звання Героя України. Перший раз Рада не підтримала запит.

