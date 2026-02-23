Аренда без ведома собственника: что делать, если землю сдали без вашей подписи

В Украине бывают случаи, когда владельцы узнают, что их земельный участок уже передан в аренду без их согласия. Юристы объясняют, как действовать в такой ситуации и почему важно быстро реагировать.

Аренда без ведома владельца: что делать?

Адвокат Игорь Скрибка в комментарии 24 Канала рассказал, что иногда в сфере землепользования случаются довольно серьезные ситуации, когда владелец узнает, что его земельный участок уже находится в аренде. В то же время ни одного договора он не подписывал.

Согласно ст. 93 Земельного кодекса Украины и ст. 13 Закона Украины "Об аренде земли" №161-XIV от 06.10.1998 договор аренды заключается по взаимному согласию сторон в письменной форме. Право аренды возникает с момента государственной регистрации (ст. 17 этого Закона).

По словам юриста, ключевым требованием к любой сделке является свободное волеизъявление сторон (ст. 203 Гражданского кодекса Украины). Если подпись поддельная или лицо не выражало согласия на заключение договора, такая сделка подлежит признанию недействительной на основании ст. 215 Гражданского кодекса Украины.

В случае подделки подписи могут также быть признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Игорь Скрибка Адвокат АБ "Ивана Хомича" В такой ситуации алгоритм действий должен быть оперативным: получить выписку из Государственного реестра прав, получить копию договора, подать заявление в правоохранительные органы в случае подделки подписи и обратиться в суд с требованиями о признании договора недействительным и отмене государственной регистрации права аренды.

Именно сочетание этих требований является принципиально важным, поскольку формально зарегистрированное право аренды продолжает существовать до момента его отмены.

Таким образом, в первом вопросе закон исходит из формального принципа – налог уплачивается из-за наличия права собственности, независимо от фактического использования земли, во втором случае – любая аренда без волеизъявления владельца является незаконной и может быть успешно обжалована, однако требует активной и своевременной юридической защиты.

