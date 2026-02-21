Какие налоги надо будет заплатить?

Стоимость обязательных расходов может быть разной в зависимости от конкретной ситуации, сообщает "Маяк". При переоформлении дома в 2025 году придется платить за различные услуги.

При проведении операций по переоформлению недвижимости, в частности домов и коттеджей, в Украине предусмотрены три вида налогов:

(налог на доходы физических лиц или НДФЛ) – платит продавец в размере 5% от стоимости дома, если недвижимость находится в собственности менее 3 лет, это не первая продажа недвижимости за отчетный год или продавец получал доход с дома; военный сбор – уплачивает продавец в размере 5% от стоимости дома независимо от срока владения объектом или других особенностей сделки;

– уплачивает продавец в размере 5% от стоимости дома независимо от срока владения объектом или других особенностей сделки; сбор в Пенсионный фонд – платит покупатель в размере 1% от стоимости объекта, но только в том случае, если покупает недвижимость не впервые и не стоит на квартирном учете.

Точную сумму налогов можно узнать только после того, как будет проведена оценка недвижимости. На основании оценочной стоимости дома рассчитывается сумма подоходного налога, военного сбора и сбора в Пенсионный фонд.

Сколько за свои услуги возьмет оценщик?

Готовя документы для нотариального оформления нужно заказать оценку дома. Стоимость услуг независимых оценщиков может отличаться. Ориентировочная стоимость услуг по оценке домов для продажи составляет 1000 гривен со сроком выполнения 1 день.

Обратите внимание! В большинстве случаев при переоформлении частного дома продавцу придется дополнительно заказать проведение оценки земельного участка. Такое требование выдвигают нотариусы: в пакете документов должна быть и экспертная оценка земли, на которой расположен дом. Оценка земельного участка оплачивается отдельно и стоит ориентировочно 1000 гривен.

При подготовке документов для оформления купли-продажи дома оценщик готовит два отчета и требует для проведения процедуры следующие документы:

по дому – документы на право собственности (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве собственности, выписка из Госреестра), техпаспорт;

по земельному участку – документ на землю (государственный акт, если речь идет об участке, оформленном более 10 лет назад);

относительно владельца объекта – паспорт, идентификационный код.

Законодательство предусматривает, что заказать оценку частного дома может только лицо, которое имеет отношение к объекту. Чаще всего заказчиком выступает продавец недвижимости.

Стоимость услуг нотариуса?

При заключении сделки купли-продажи дома предусмотрена уплата госпошлины и услуг государственного или частного нотариуса. Размер госпошлины при продаже дома составляет 1% от суммы сделки, но не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан.

Обратите внимание! Услуги нотариуса оплачиваются отдельно. Стоимость зависит от региона Украины. В Киеве цены на услуги нотариусов при оформлении сделки купли-продажи дома составляют от 10 000 гривен. Если стороны приняли решение подписать предварительный договор, он оплачивается отдельно.

При заключении сделки покупатель должен зарегистрировать право собственности. Это можно сделать самостоятельно или через нотариальную контору. Регистрацию прав осуществляет ЦНАП. Ставка сбора зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМПО) на момент обращения и сроков предоставления услуги:

5 дней – 302,80 гривны (0,1 ПМТЛ);

2 дня – 3028 гривен (1 ПМТЛ);

1 день – 6056 гривен (2 ПМПО);

2 часа – 15 140 гривен (5 ПМПО).

При одновременной регистрации прав на жилой дом и участок земли подаются разные заявления, то есть сбор уплачивается за каждый объект отдельно. От уплаты сбора освобождаются граждане, которые имеют 1 – 2 категорию пострадавшего от Чернобыльской катастрофы и лица с инвалидностью 1 – 2 группы.

Важно! Налоги и госпошлину может полностью оплатить только покупатель или же по договоренности могут оплатить пополам продавец и покупатель, поскольку законодательно этот вопрос не урегулирован. Стороны распределяют эти расходы самостоятельно. Точная сумма дополнительных расходов при переоформлении дома зависит от стоимости услуг оценщика, нотариуса, стоимости дома и налогов.

