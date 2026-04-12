Аренда земли в апреле 2026 года: сколько стоит гектар государственных участков

Весной 2026 года цены на аренду государственных сельскохозяйственных земель остаются разными в зависимости от региона, размера участка. В то же время на государственных аукционах стартовые цены в разы меньше конечных, статистику которых можно увидеть после завершения торгов.

Сколько стоит аренда земли в апреле?

О том, какие цены на аренду земли в Украине в 2026 году, говорится на ресурсе "Земельный банк".

Так, украинцам с 6 по 10 апреля предлагали следующие лоты субаренды государственных сельскохозяйственных земель из системы Prozorro.Продажи:

Закарпатская область (4,61 гектара) – стартовая стоимость от 18 112,72 гривны;

Закарпатская область (7,19 гектара) – стартовая стоимость от 19 959,55 гривны;

Закарпатская область (7,21 гектара) – от 19 260,38 гривны;

Хмельницкая область (23,78 гектара) – от 28 239,77 гривны;

Хмельницкая область (24 гектара) – от 71 255,61 гривны;

Закарпатская область (26,87 гектара) – от 105 916,56 гривны;

Хмельницкая область (30,25 гектара) – от 35 922,67 гривны.

Обратите внимание! Проверять "свежие" и реальные цены на аренду земли можно на ресурсах государственных аукционов. В то же время чтобы дождаться готовых показателей аренды земли за гектар в определенной области или в Украине в целом, нужно дождаться статистики после торгов.

Последняя статистика ресурса две недели назад имела такой показатель: средняя стоимость субаренды за 1 гектар составляла 13 687 гривен.

Сколько стоит купить землю в Украине в 2026 году?

По исследованию Опендатабот в течение марта 2026 года цена земли с сельскохозяйственным назначением составляла в среднем 77 153 гривен за гектар.

Обратите внимание! В феврале один гектар земли стоил 69 780 гривен. Это на 10,6% дешевле, чем в марте.

Несмотря на то, что стоимость земли выросла, показатель марта не превысил январь 2026 года. Именно тогда зафиксировали самую высокую цену на землю с начала полномасштабной войны. Речь идет о почти 100 тысяч гривен за гектар, или если точнее – 95 768 гривен.

Самые дорогие земельные участки в марте продавали на Ивано-Франковщине, где средний показатель стоимости за гектар составил 172 495 гривен.

Дешевле всего в третьем месяце 2026 года стоила земля на Херсонщине – 35 668 гривен.

Сколько в среднем стоит гектар земли в Украине / Инфографика Опендатабот

