Надо ли платить арендную плату за коммунальную землю в оккупации
- Арендаторам не нужно платить арендную плату за коммунальные земли на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, согласно Налоговому кодексу Украины.
- Освобождение от уплаты действует с начала боевых действий или оккупации до их завершения, согласно перечню территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.
Многие из украинцев арендовали коммунальные земли до начала полномасштабного вторжения россиян. Однако сейчас вопрос уплаты арендной платы завис в воздухе.
Надо ли платить за аренду
С началом полномасштабной войны в Украине привела часть территорий оказалась под оккупацией, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В то же время особенно актуальным стал вопрос, который волнует арендаторов: нужно ли платить арендную плату за землю коммунальной собственности, которая находится на временно оккупированной территории.
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Арендатор подписал договор и обязался платить арендную плату. Однако пользоваться землей он не может, хозяйственная деятельность остановлена, а доступ к участку утрачен.
В Налоговом кодексе Украины указано, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) и паи, расположенных на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, и находящихся в собственности или пользовании:
- физического лица за период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года;
- за период с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года – в части земельных участков, находящихся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.
Какие действуют нормы по оккупированным землям
Начиная с 1 января 2023 года, за земельные участки, расположенных на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях не начисляется и не уплачивается за период с первого числа месяца, в котором было определено по соответствующим территориям дату начала активных боевых действий или временной оккупации, до последнего числа месяца, в котором были завершены активные боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории.
Даты начала и завершения активных боевых действий или временной оккупации, а также соответствующие территории определяются в соответствии с данными перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией.
Важно! Итак, если ваша территориальная община включена в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, то вы освобождены от уплаты в период, указанный именно для вашей ОТГ.