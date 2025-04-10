Надо ли платить за аренду

С началом полномасштабной войны в Украине привела часть территорий оказалась под оккупацией, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". В то же время особенно актуальным стал вопрос, который волнует арендаторов: нужно ли платить арендную плату за землю коммунальной собственности, которая находится на временно оккупированной территории.

Читайте также Дарение арендованной земли: возможно ли это сейчас

Арендатор подписал договор и обязался платить арендную плату. Однако пользоваться землей он не может, хозяйственная деятельность остановлена, а доступ к участку утрачен.

В Налоговом кодексе Украины указано, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) и паи, расположенных на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, и находящихся в собственности или пользовании:

физического лица за период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года;

за период с 1 марта 2022 года до 31 декабря 2022 года – в части земельных участков, находящихся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

Какие действуют нормы по оккупированным землям

Начиная с 1 января 2023 года, за земельные участки, расположенных на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях не начисляется и не уплачивается за период с первого числа месяца, в котором было определено по соответствующим территориям дату начала активных боевых действий или временной оккупации, до последнего числа месяца, в котором были завершены активные боевые действия или временная оккупация на соответствующей территории.

Даты начала и завершения активных боевых действий или временной оккупации, а также соответствующие территории определяются в соответствии с данными перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией.

Важно! Итак, если ваша территориальная община включена в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных, то вы освобождены от уплаты в период, указанный именно для вашей ОТГ.