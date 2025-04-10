Чи треба платити за оренду

З початком повномасштабної війни в Україні призвела частина територій опинилася під окупацією, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Водночас особливо актуальним стало питання, яке хвилює орендарів: чи потрібно сплачувати орендну плату за землю комунальної власності, яка перебуває на тимчасово окупованій території.

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Орендар підписав договір і зобов'язався сплачувати орендну плату. Однак користуватися землею він не може, господарська діяльність зупинена, а доступ до ділянки втрачено.

У Податкову кодексі України зазначено, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) та паї, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України, та перебувають у власності або користуванні:

фізичної особи за період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року;

за період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року – в частині земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Які діють норми щодо окупованих земель

Починаючи з 1 січня 2023 року, за земельні ділянки, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації, а також відповідні території визначаються відповідно до даних переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.

Важливо! Отже, якщо ваша територіальна громада включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, то ви звільнені від сплати в період, зазначений саме для вашої ОТГ.