Бесплатный участок: кто может получить землю от государства
- Каждый украинец имеет право бесплатно получить земельный участок, но на период военного положения это запрещено.
- Процесс получения участка завершается регистрацией в Государственном реестре вещных прав, но возможны отказы из-за наличия других претендентов.
Абсолютно каждый украинец имеет право безвозмездно получить земельный участок для своих нужд. Выбрать землю можно по всей территории Украины, без привязки к месту регистрации лица.
Как получить бесплатный участок земли в Украине?
Все важные нюансы предусмотрены в статье 121 Земельного кодекса Украины.
Но сейчас существуют определенные ограничения. На период действия военного положения запрещена:
- бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;
- предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи;
- разработка такой документации.
Получить землю можно уже после завершения военного положения. Об этом говорится на сайте "Бачинский и партнеры", где опубликовали подробный перечень действий:
- Для начала следует найти свободный земельный участок на "Публичной кадастровой карте" (временно эта информация недоступна, как и сам сервис).
- Следующий шаг – подать заявления о передаче в собственность земельного участка в соответствующий орган. В заявлении нужно указать целевое назначение земельного участка, его ориентировочные размеры и добавить материалы, на которых указано желаемое местоположение участка.
- Когда будет предоставлено разрешение на разработку проекта, следует обратиться в землеустроительную организацию для разработки такого проекта.
- Далее – необходимо обратиться в тот же орган исполнительной власти для принятия им решения об утверждении проекта.
И вот, финишная прямая – это регистрация земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество,
– говорится в материале.
Обратите внимание! При некоторых обстоятельствах украинцам могут отказать в предоставлении участка. Часто причиной отказа является то, что разрешение на разработку проекта уже предоставлено другому лицу. Или же земля уже находится на стадии регистрации другим лицом.
Что еще следует знать о рынке земли в Украине?
- Цена присвоения кадастрового номера при государственной регистрации земельного участка зависит от площади участка, региона и тому подобное. В наиболее распространенных случаях такая стоимость составит 2 – 30 тысяч гривен.
- В то же время каждый совершеннолетний украинец может бесплатно приватизировать до 2,28 гектара земли. Но только после окончания военного положения.