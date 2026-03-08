Бесплатный участок: кто может получить землю от государства

Абсолютно каждый украинец имеет право безвозмездно получить земельный участок для своих нужд. Выбрать землю можно по всей территории Украины, без привязки к месту регистрации лица.

Как получить бесплатный участок земли в Украине?

Все важные нюансы предусмотрены в статье 121 Земельного кодекса Украины.

Но сейчас существуют определенные ограничения. На период действия военного положения запрещена:

бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность;

предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи;

разработка такой документации.

Получить землю можно уже после завершения военного положения. Об этом говорится на сайте "Бачинский и партнеры", где опубликовали подробный перечень действий:

Для начала следует найти свободный земельный участок на "Публичной кадастровой карте" (временно эта информация недоступна, как и сам сервис). Следующий шаг – подать заявления о передаче в собственность земельного участка в соответствующий орган. В заявлении нужно указать целевое назначение земельного участка, его ориентировочные размеры и добавить материалы, на которых указано желаемое местоположение участка. Когда будет предоставлено разрешение на разработку проекта, следует обратиться в землеустроительную организацию для разработки такого проекта. Далее – необходимо обратиться в тот же орган исполнительной власти для принятия им решения об утверждении проекта.

И вот, финишная прямая – это регистрация земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество,

– говорится в материале.

Обратите внимание! При некоторых обстоятельствах украинцам могут отказать в предоставлении участка. Часто причиной отказа является то, что разрешение на разработку проекта уже предоставлено другому лицу. Или же земля уже находится на стадии регистрации другим лицом.

Что еще следует знать о рынке земли в Украине?