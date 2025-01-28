В ЕС не планируют продлевать беспошлинный режим для украинской агропродукции

Еврокомиссия не планирует после 5 июня продолжать торговлю с Украиной на нынешних условиях. Там планируют вернуть пошлины на сельхозпродукцию, которые ЕС отменил в 2022 году.

В Европе планируют возвращать пошлины на наши товары

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен анонсировал соглашение в рамках торгового соглашения DCFTA (Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли), сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM. Она является частью Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной 2016 года.

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Я думаю, что мы должны работать в рамках DCFTA,

– сказал еврокомиссар.

Издание отмечает, что речь идет о соглашении в рамках УВЗСТ (DCFTA) (статья 29), которая будет означать взаимную либерализацию торговли, но не, как в ныне действующем регламенте, "только в пользу Украины". От этого выиграют как украинские, так и европейские компании. В некоторых случаях это может означать установление квот на чувствительную сельскохозяйственную продукцию из Украины и новые защитные положения.

Важно! Соглашение в рамках УВЗСТ также будет означать, что Украина должна будет адаптироваться к стандартам безопасности пищевых продуктов и благополучия животных, которые действуют в ЕС. Все это служило бы постепенной интеграции Украины в единый рынок с целью ее будущего членства в ЕС.

Какая польза от перехода на новую систему

Хансен также отмечает, что бильшинство министров сельского хозяйства высказались за более стабильное соглашение о УВЗСТ, а не за продолжение ATM (предыдущее постановление, которая либерализовала торговлю с Украиной). По данным RMF FM, Еврокомиссия уже начала переговоры с Украиной по новому соглашению, но пока на техническом уровне, чтобы подготовить сами переговоры, которые вскоре начнутся.

Я думаю, что на этот раз меры поддержки Украины уменьшатся. Квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию будут ниже, чем сейчас,

– заверил еврокомиссар.

Обратите внимание! Министры сельского хозяйства ЕС уже дали начальные указания относительно того, как действовать в рамках соглашения об ассоциации, но министры, ответственные за торговлю, еще не заняли позиции. Очевидно, что есть преимущество перехода к УВЗСТ, где нужно будет определить новые объемы экспорта и импорта, сказал комиссар Хансен. УВЗСТ будет лучшим выбором, сказал он.

Комиссар добавил, что речь идет не только о "количестве", но и о "стандартах" (качество и безопасность). Соглашение об ассоциации также призвано подготовить Украину к членству в ЕС. Собеседники RMF FM в ЕК отмечают, что переговоры по соглашению являются "очень чувствительными" из-за того, что за делом будут внимательно следить фермеры ЕС, а также из-за того, что Украина находится в состоянии войны и хочет иметь лучшие условия торговли.