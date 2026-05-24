Не всех аграриев могут забронировать – что нужно фермерам для отсрочки

Во время военного положения многие украинцы интересуются, может ли фермерское хозяйство дать право на бронирование от мобилизации. Однако сама регистрация такого предприятия автоматической отсрочки не гарантирует.

Кому могут дать бронирование?

Ключевым условием остается получение статуса критически важного. В деталях законодательства разбирался 24 Канал.

Правила бронирования от мобилизации для работников аграрных предприятий изменили еще в конце 2025 года. По приказу Минэкономики вдвое увеличена площадь угодий для обработки, а также объем чистого дохода от реализации продукции.

Теперь для подтверждения статуса критически важного предприятия в области сельского хозяйства необходимо соответствовать двум критериям.

Во-первых, осуществлять деятельность по производству, переработке и сбыту (экспорту) сельхозпродукции по основному виду деятельности согласно определенным кодам классификации (КВЭДам).

Во-вторых, соответствовать одному из трех следующих пунктов:

осуществлять обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1000 гектаров для осуществления соответствующей деятельности;

для осуществления соответствующей деятельности; осуществлять обработку угодий многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия;

для производства продукции плодовых, которые находятся на балансе предприятия; быть экономически активными с объемом годового дохода не менее 40 миллионов гривен.

Кроме того, для забронированных работников законодательство предусматривает минимальный уровень зарплаты – 21 617,50 гривен (2,5 "минималки"). А вот пакет документов, которые нужно подавать вместе с обращением на получение статуса критического предприятия, определяет правительственное Постановление 76.

Обратите внимание! Наличие бронирования не означает полного освобождения от воинской обязанности. Такие лица и в дальнейшем должны обновлять военно-учетные данные и при необходимости проходить проверку действия оснований.

Что еще стоит знать аграриям?