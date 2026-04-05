Не только обращение и заявление: как изменить целевое назначение собственного участка

Изменить целевое назначение участка можно, однако процесс переоформления документов будет зависеть от наличия данных о направлении участка в Государственном кодексе. Если информации о функциональном назначении земли нет – алгоритм действий будет другим.

Что нужно знать об изменении целевого назначения земли?

Смотрите также Можно ли прописаться в доме в Украине без ведома его владельца

Прежде всего нужно знать, что сейчас продолжается так называемый переходный период в алгоритме об изменении целевого назначения участка. По Земельным кодексом есть возможность изменить направление частного земельного участка на основании заявления владельца и без дополнительного создания проекта землеустройства.

В частности предполагается, что переоформление назначения участка возможно без разработки проекта, когда:

в Государственном земельном кадастре есть сведения о функциональном назначении территории, на которой находится участок;

населенный пункт, где расположен участок, имеет разработанную, согласованную и утвержденную документацию (генеральный план, план зонирования, детальный план территории).

Обратите внимание! Целевое назначение участка можно менять, однако процедура будет проходить по-разному.

Если данные о функциональном назначении участка внесены в ГЗК (Государственный земельный кадастр), тогда создание проекта землеустройства не обязательно.

Если информации о назначении земли нет в ГЗК, тогда сначала нужно разработать проект землеустройства, а уже потом менять назначение.

В ситуациях, когда по расположению участка нет градостроительной документации – изменить целевое направление земли невозможно.

Как изменить целевое назначение земельного участка?

Для того чтобы изменить направление участка нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Сначала стоит обратиться в органы власти за выпиской из градостроительной документации. После получения документа – выбрать землеустроительную организацию, заключить с ней договор о так называемом сотрудничестве.

Обратите внимание! В договоре с землеустроительной организацией обязательно должна быть информация о сроках работ, порядок выполнения и стоимость.

Следующий шаг – написания заявления на изменение целевого назначения земли. Однако дальше нужно учесть предыдущую ситуацию с возможными данными, которые есть в ГЗК.

Если информации о функциональном назначении нет в реестре, тогда землеустроительная организация разрабатывает проект землеустройства, где сразу отмечает, что направление земли изменится.

Создание проекта длится от 2 недель. За это время владелец участка должен получить дополнительные документы – составить картографические материалы и чертежи.

После того как проект землеустройства будет на руках у владельца, можно подаваться на утверждение проекта по изменению целевого назначения земельного участка. Решение об этом принимает орган местной власти на очередной сессии.

И заключительный этап – получения выписки из кадастра с измененным целевым назначением участка.

Что известно об изменении целевого назначения сельхозземель для бизнеса?

Заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Кисилевский сообщил об упрощении процедуры по изменению целевого направления земли.

Однако важно учитывать, что обновления касаются назначения сельскохозяйственных земель под нужды промышленности и энергообъекты.

Учитывая необходимость строительства новых энергетических объектов к следующей зиме эта упрощенная процедура решит очень много вопросов тем общинам, которые заботятся об энергонезависимости,

– отметил Кисилевский.

Так, сейчас процедура занимает от 1,5 до 2 месяцев. Хотя раньше переоформление могло длиться 1 – 3 года.

Что еще нужно знать об особенностях земельных вопросов?