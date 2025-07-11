В Украине за неделю на четверть подешевела голубика

Стоимость голубики в Украине продолжает снижаться, за неделю опустившись на 25%. Однако она все еще стоит заметно дороже, чем в прошлом году.

Что будет с ценами на голубику

Цены на голубику в Украине продолжают стремительно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. При этом ключевые игроки рынка отмечают, что падение цен на голубику в данный период – явление не новое: как правило, именно в это время начинается активный сбор ягоды, что сопровождается ростом предложения продукции на рынке.

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Данные ежедневного мониторинга проекта указывают на то, что только с конца прошлой рабочей недели голубика в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 25%.

Обратите внимание! Сегодня основные продажи данной ягоды садоводы ведут по 220 – 380 гривен за килограмм (5,26 – 9,08 доллара за килограмм), тогда как еще неделей ранее они не согласны были вести отгрузки голубики дешевле чем по 300 гривен за килограмм (7,17 доллара за килограмм).

По словам производителей, снижение цен в данном сегменте провоцирует сразу ряд факторов. Так, предложение ягоды на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров начали массовые сборы урожая. Кроме того, давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов относительно недорогих сезонных фруктов и ягод.

Важно! Аналитики отмечают, что сегодня голубика в Украине все же стоит в среднем в 2,6 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. Такую существенную ценовую разницу ключевые игроки рынка объясняют существенным снижением урожайности голубики в украинских хозяйствах из-за аномальных погодных условий в период созревания.