Ценник продолжает падать: сколько стоит килограмм огурцов в супермаркете

Стоимость овощей в Украине в основном продолжает снижаться. Среди овощей, который заметно подешевел за последнее время отличается огурец.

Какая стоимость огурцов в магазине

Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.

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В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Стоимость огурцов несколько снизилась за год. Так, в июле 2024 года средняя цена за килограмм огурцов составляла 43,55 гривны, сейчас же они стоят в среднем 41,41 гривны.

Обратите внимание! Стоимость в магазинах продолжает снижаться и соответствует прошлогодним тенденциям.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурцы в популярных сетях супермаркетов Украины: