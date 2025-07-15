Ценник продолжает падать: сколько стоит килограмм огурцов в супермаркете
- Средняя цена огурцов в Украине снизилась с 43,55 гривны в июле 2024 года до 41,41 гривны за килограмм, а в популярных сетях супермаркетов стоимость варьируется от 39,80 до 49,90 гривны за килограмм.
- Общий уровень потребительских цен вырос на 14,3% в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года, тогда как продуктовая инфляция составила 23,2%.
- Цены на овощи выросли на 24,2% с июня 2024 года, но цены на огурцы снизились, что соответствует прошлогодним тенденциям снижения стоимости в магазинах.
Стоимость овощей в Украине в основном продолжает снижаться. Среди овощей, который заметно подешевел за последнее время отличается огурец.
Какая стоимость огурцов в магазине
Если сравнить общий уровень потребительских цен, то он в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года вырос на 14,3%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат. Однако если же взять отдельно продуктовую инфляцию, то ее рост составил 23,2%.
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В целом цены в овощном сегменте выросли с июня 2024 года на 24,2%. Стоимость огурцов несколько снизилась за год. Так, в июле 2024 года средняя цена за килограмм огурцов составляла 43,55 гривны, сейчас же они стоят в среднем 41,41 гривны.
Обратите внимание! Стоимость в магазинах продолжает снижаться и соответствует прошлогодним тенденциям.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на огурцы в популярных сетях супермаркетов Украины:
- АТБ 39,89 гривны за килограмм;
- Сильпо 41,99 гривны за килограмм;
- Auchan 39,80 гривны за килограмм;
- Metro 49,82 гривны за килограмм;
- Varus 49,90 гривны за килограмм;
- Novus 39,89 гривны за килограмм.