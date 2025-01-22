Стоимость яиц упала после исследования рынка Антимонопольным комитетом
За последние два месяца яйца подорожали до исторического рекорда, а сейчас же стремительно подешевели, держа одну из самых низких цен на континенте. Яйца начали сбрасывать цену после того, как 28 ноября 2024 года в АМКУ объявили о начале расследования фактов, указывающих на признаки картельного сговора среди яичных компаний.
Почему яйца резко подешевели
Ни один из производителей до сих пор не комментировал и до сих пор не комментирует ситуацию, и это неудивительно – ведь товар подорожал за несколько недель вдвое, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net. Нефасованные яйца калибра С1 в октябре продавали по 38 гривен за десяток, в ноябре по 75 гривен, а в середине декабря по 80 – 82 гривны.
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Ценовые коллизии с яйцами объяснил Сергей Карпенко, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины". Аргументы "Союза птицеводов Украины" за подорожание яиц в ноябре-декабре 2024 года следующие:
- Сокращение светового дня. Оно ощутимо влияет с конца октября, из-за этого в домашних хозяйствах (а это 50% рынка в целом за год) куры уменьшают производительность. Вроде бы владельцы домашней птицы не желают включать для нее освещение. Поэтому на помощь потребителям приходят промышленные компании, которые тратятся на электричество для несушек.
- Подорожание электричества: "Почти вдвое выросла стоимость электроэнергии для промышленных потребителей", – говорил Сергей Карпенко в ноябре. Уточнение: в конце ноября продолжительность светового дня составляет около 8,5 часов.
- Подорожали также комбикорма и все их составляющие (зерновые, шроты, премиксы), ветеринарные препараты, запчасти, упаковочные материалы, которые покупают преимущественно за рубежом за валюту.
Увеличились и зарплаты, логистические расходы и дополнительные расходы на альтернативные источники энергообеспечения,
– говорит Сергей Карпенко.
Сразу после 25 декабря цены на яйца начали постепенно снижаться. В настоящее время все промышленные производители яиц получили от АМКУ запросы на предоставление информации о себестоимости продукции. К тому же подобные запросы получили также производители комбикормов. Стало понятным, что круг сужается.
Почему цены упали после Нового года
Уже в начале января стоимость яиц за десяток упала ниже 30 гривен, примерно в 2,5 раза. Однако световой день в это время такой же, как в ноябре. Аргументы "Союза птицеводов Украины" относительно удешевления следующие:
- из-за роста конкуренции;
- из-за сокращения потребления на 15-20%, которое произошло после роста цен.
Кроме того, в издании говорится, что цены на яйца в высшей точке сравнялись с ценами в России, что не понравилось Офису Президента. После этого свое расследование начал АМКУ.
В случае, если АМКУ примет решение, которым признает нарушения с признаками злоупотребления монопольным положением или антиконкурентные согласованные действия нескольких участников рынка, возможно применение штрафа. Его размер – до 10% от суммы продаж за предыдущий год,
– говорит адвокат ЮК "Ильяшев и партнеры" Александр Фефелов.
Важно! В издании отметили, что в большинстве случаев АМКУ просто ограничивается вынесением нарушителям рекомендаций, без применения штрафов.