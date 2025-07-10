Рекордное подорожание кофе завершилось на пике: скоро должно быть удешевление

Стоимость кофейных зерен на мировых рынках достигла пика своего роста. Специалисты отрасли прогнозируют, что совсем скоро начнется снижение цен.

Кофе скоро должен подешеветь

Цены на кофе сорта арабика выросли на 70% в 2024 году и еще на 20% в первые два месяца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent. Они достигли 10 февраля рекордного уровня в 4,20 доллар за фунт.

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В издании отмечают, что с начала 2023 года до конца 2024 года цены на арабику выросли на 190%, а цены на более дешевые зерна робусты выросли на 263% за тот же период.

Представитель итальянского кофейного гиганта Lavazzaа заявил, что волатильность цен была вызвана "идеальным штормом" засух в Бразилии и Вьетнаме, которые значительно повлияли на производство кофе, а также продолжающимися геополитическими потрясениями, которые привели к увеличению транспортных расходов и сроков доставки.

Обратите внимание! Впрочем, председатель совета директоров компании Джузеппе Лавацца заявил, что британские потребители, возможно, уже видели пик цен после 20%-го роста стоимости зерен в супермаркетах в прошлом году: "Мы считаем, что рынок достиг пика в начале этого года. Мы надеемся, что цена для потребителя достигла своего пика".