Подсолнечное масло стремительно дорожает в 2025 году: какая стоимость в магазинах

В начале 2025 года в Украине началось аномальное подорожание подсолнечного масла. Фактически за последний месяц масло побило рекорд скорости роста цены за последние несколько лет.

Какова ситуация на рынке растительного масла

Статистика "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) свидетельствует, что в течение почти всего 2024 года стоимость подсолнечного масла держалось в довольно стабильных рамках, сообщает 24 Канал. Однако в последнем квартале прошлого года начался рост цены, которое в начале 2025 года стало довольно стремительным.

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Обратите внимание! По словам аналитиков УКАБ, подсолнечное масло подорожало из-за повышения стоимости семян, которые составляют значительную часть себестоимости продукта. Кроме того, на рост цен довольно сильно повлияло рост мирового спроса и колебания нефтяных цен.

Сколько стоит масло сегодня

Специалисты УКАБ исследовали цены на масло в крупнейших торговых сетях Украины:

Олейное рафинированное, 850 миллилитров

АТБ – 74,10 гривны;

– 74,10 гривны; Сильпо – 74,50 гривны;

– 74,50 гривны; Ашан – 75,40 гривны;

– 75,40 гривны; Novus – 75,90 гривны;

– 75,90 гривны; Мегамаркет – 76,70 гривны;

– 76,70 гривны; Metro – 73,90 гривны;

Щедрый дар рафинированное, 850 миллилитров

АТБ – 79,20 гривны;

– 79,20 гривны; Сильпо – 74,50 гривны;

– 74,50 гривны; Ашан – 80,10 гривны;

– 80,10 гривны; Novus – 67,10 гривны;

– 67,10 гривны; Мегамаркет – 87,10 гривны;

– 87,10 гривны; Metro – 75,40 гривны;

Масло, 850 миллилитров

АТБ – 60,50 гривны;

– 60,50 гривны; Сильпо – 60 гривен;

– 60 гривен; Ашан – 61,80 гривны;

– 61,80 гривны; Novus – 57,50 гривны;

– 57,50 гривны; Мегамаркет – 31,30 гривны;

– 31,30 гривны; Metro – 62,90 гривны.

Динамика цен на масло и стоимость в магазинах / Инфографика УКАБ