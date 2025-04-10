Молоко подешевело перед Пасхой: какие цены в магазинах
- Цены на молоко в Украине снизились перед Пасхой, но все еще выше, чем в прошлом году.
- Стоимость молока в разных сетях: Яготинское от 51,90 до 54 гривен, Простонаше от 50,50 до 56,40 гривен, Ферма от 56,40 до 59,50 гривен за 900 мл.
Молоко в Украине в течение прошлого года стабильно дорожало, однако сейчас перед Пасхой оно немного подешевело. Впрочем, оно все равно дороже, чем в прошлом году.
Какие цены на молоко перед Пасхой
С середины февраля до середины марта цены на молоко в магазинах Украины несколько подорожало, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Однако в начале апреля стоимость одного из основных ингредиентов пасхи начала падать.
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Если в начале этого месяца стоимость 900 миллилитров молока составляла 54,80 гривны, то сейчас, ближе к Пасхе, цена на молоко упала до 52,30 гривны. В прошлом, 2024 году в середине апреля стоимость молока составляла 42 гривны за 900 миллилитров.
Аналитики УКАБ исследовали цены на молоко в крупных продуктовых сетях Украины:
Молоко Яготинское, 900 миллилитров
- АТБ 52,80 гривны;
- Сильпо 53,50 гривны;
- Ашан 51,90 гривны;
- Novus 54 гривны;
- Metro 52,90 гривны;
Молоко Простонаше, 900 миллилитров
- АТБ 50,50 гривны;
- Сильпо 56,40 гривны;
- Novus 56 гривен;
- Metro 52,50 гривны;
Молоко Ферма, 900 миллилитров
- АТБ 56,40 гривны;
- Сильпо 59,50 гривны;
- Ашан 56,40 гривны;
- Metro 58,10 гривны.