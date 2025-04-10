Укр Рус
Агро 24 Цены на продукты Молоко подешевело перед Пасхой: какие цены в магазинах
10 апреля, 16:00
2

Молоко подешевело перед Пасхой: какие цены в магазинах

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на молоко в Украине снизились перед Пасхой, но все еще выше, чем в прошлом году.
  • Стоимость молока в разных сетях: Яготинское от 51,90 до 54 гривен, Простонаше от 50,50 до 56,40 гривен, Ферма от 56,40 до 59,50 гривен за 900 мл.

Молоко в Украине в течение прошлого года стабильно дорожало, однако сейчас перед Пасхой оно немного подешевело. Впрочем, оно все равно дороже, чем в прошлом году.

Какие цены на молоко перед Пасхой

С середины февраля до середины марта цены на молоко в магазинах Украины несколько подорожало, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Однако в начале апреля стоимость одного из основных ингредиентов пасхи начала падать.

Читайте также Мировые цены на масло и сливочное масло достигли рекордных значений: какие причины

Если в начале этого месяца стоимость 900 миллилитров молока составляла 54,80 гривны, то сейчас, ближе к Пасхе, цена на молоко упала до 52,30 гривны. В прошлом, 2024 году в середине апреля стоимость молока составляла 42 гривны за 900 миллилитров.

Аналитики УКАБ исследовали цены на молоко в крупных продуктовых сетях Украины:

Молоко Яготинское, 900 миллилитров

  • АТБ 52,80 гривны;
  • Сильпо 53,50 гривны;
  • Ашан 51,90 гривны;
  • Novus 54 гривны;
  • Metro 52,90 гривны;

Молоко Простонаше, 900 миллилитров

  • АТБ 50,50 гривны;
  • Сильпо 56,40 гривны;
  • Novus 56 гривен;
  • Metro 52,50 гривны;

Молоко Ферма, 900 миллилитров

  • АТБ 56,40 гривны;
  • Сильпо 59,50 гривны;
  • Ашан 56,40 гривны;
  • Metro 58,10 гривны.