Які ціни на молоко перед Великоднем
З середини лютого до середини березня ціни на молоко у магазинах України дещо здорожчало, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Однак на початку квітня вартість одного з основних інгредієнтів паски почала падати.
Читайте також Світові ціни на олію та вершкове масло сягнули рекордних значень: які причини
Якщо на початку цього місяця вартість 900 мілілітрів молока становила 54,80 гривні, то наразі, ближче до Великодня, ціна на молоко впала до 52,30 гривні. Минулого, 2024 року у середині квітня вартість молока становила 42 гривні за 900 мілілітрів.
Аналітики УКАБ дослідили ціни на молоко у великих продуктових мережах України:
Молоко Яготинське, 900 мілілітрів
- АТБ 52,80 гривні;
- Сільпо 53,50 гривні;
- Ашан 51,90 гривні;
- Novus 54 гривні;
- Metro 52,90 гривні;
Молоко Простонаше, 900 мілілітрів
- АТБ 50,50 гривні;
- Сільпо 56,40 гривні;
- Novus 56 гривень;
- Metro 52,50 гривні;
Молоко Ферма, 900 мілілітрів
- АТБ 56,40 гривні;
- Сільпо 59,50 гривні;
- Ашан 56,40 гривні;
- Metro 58,10 гривні.