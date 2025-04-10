Какие цены на молоко перед Пасхой

С середины февраля до середины марта цены на молоко в магазинах Украины несколько подорожало, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Однако в начале апреля стоимость одного из основных ингредиентов пасхи начала падать.

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Если в начале этого месяца стоимость 900 миллилитров молока составляла 54,80 гривны, то сейчас, ближе к Пасхе, цена на молоко упала до 52,30 гривны. В прошлом, 2024 году в середине апреля стоимость молока составляла 42 гривны за 900 миллилитров.

Аналитики УКАБ исследовали цены на молоко в крупных продуктовых сетях Украины:

Молоко Яготинское, 900 миллилитров

АТБ 52,80 гривны;

52,80 гривны; Сильпо 53,50 гривны;

53,50 гривны; Ашан 51,90 гривны;

51,90 гривны; Novus 54 гривны;

54 гривны; Metro 52,90 гривны;

Молоко Простонаше, 900 миллилитров

АТБ 50,50 гривны;

50,50 гривны; Сильпо 56,40 гривны;

56,40 гривны; Novus 56 гривен;

56 гривен; Metro 52,50 гривны;

Молоко Ферма, 900 миллилитров