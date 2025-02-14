Морковь дешевеет на украинском рынке: какая стоимость в магазинах

В Украине уже несколько недель стабильно дешевеет большинство видов овощей. Морковь в их перечне не является исключением, она сбрасывает цену еженедельно на 3 – 5 гривен.

Морковь продолжила дешеветь морковь продолжила дешеветь

На прошлой неделе продолжили снижаться цены на большинство овощей, в том числе и борщевого набора, среди которых и морковь, сообщает 24 Канал. Удешевление популярного овоща происходит уже несколько недель подряд.

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Эксперты объясняют, что удешевление моркови имеет те же причины, что и большинство овощей, которые производятся в Украине. Цены падают из-за того, что фермеры активно распродают запасы из-за ухудшения качества продукции на складах.

Сейчас стоимость моркови на рынках и в магазинах составляет от 31 до 45 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Фермеры, которые имеют качественный лук, воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.

Какая сейчас стоимость в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали украинский рынок и узнали актуальные цены за 1 килограмм моркови в популярных супермаркетах.

Морковь 1 килограмм

Metro 31,40 гривны;

Auchan 31,80 гривны;

Megamarket 45,00 гривен;

АТБ 31,49 гривны;

Varus 31,50 гривны;

Морковь молодая 1 килограмм