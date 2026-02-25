Подорожают или подешевеют: в какую сторону покатится цена на яйца этой весной

Сейчас диапазон стоимости яиц в украинских магазинах довольно широк. Цена может достигать за десяток как 80 гривен, так и 100 гривен, в зависимости от производителя. Весной – до апреля – цена на них будут оставаться стабильными, а после Пасхи пойдут на спад. Что касается стоимости куриного мяса, то оно уже подешевело, а будущего скачка цен не ожидается.

Как может измениться стоимость яиц этой весной?

Аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии для 24 Канала, что средняя статистическая цена на яйца за январь 2026 года составляла примерно 67 гривен за десяток, но с очень широким региональным разнообразием.

Мониторинги сетями показывают диапазоны до примерно 75 – 103 гривны за десяток в части супермаркетов (особенно для фасованных/брендированных).

Максим Гопка Аналитик УКАБ Сезонный фактор будет играть большую роль в формировании цены. В холодный период производительность яйценоскости ниже, а с весной , когда светлее день и выше температура, предложение обычно улучшается – это и сдерживает цену.

По прогнозам Гопки, в ближайший месяц цены будут стабильны. Впрочем после Пасхи (5 апреля), как спадет спрос и увеличится предложение, цены снизятся в цене.

Но господин Максим добавляет, что нужно учесть к этому всему еще и кормовую себестоимость, ведь зерновая составляющая – один из главных драйверов роста цены.

Заметьте! По состоянию на 24 февраля, диапазон текущей средней стоимости десятка яиц в украинских супермаркетах – от 82 гривен до почти 84 гривен, в зависимости от производителя, свидетельствуют данные "Минфин".

Риск повышения цены за десяток еще и существует из-за возможных перебоев с электроснабжением, но он обычно реализуется не линейно: не каждое отключение равно мгновенному скачку цены, потому что сети/производители частично сглаживают цены запасами и акциями, а спрос ограничен покупательной способностью,

– говорит аналитик УКАБ.

Кроме этого, светового дня становится больше и возможно компенсирование расходов через генерирование электроэнергии.

Будет ли повышение цен на курятину?

Как объясняет Максим Гопка, индекс потребительских цен на курятину в феврале 2026 составил 95,02%. Если сравнить с предыдущим местом, то средние цены уменьшились на -4,98%.

А по текущим "витринным" ценам, по состоянию на 23 февраля, средняя цена на курятину составляет примерно 207,97 гривны за килограмм, что на -14% меньше, чем в начале февраля,

– заключает аналитик.

Гопка замечает, что курятина остается базовым животным белком среди украинцев и выигрывает при давлении на бюджеты семей, но спрос не является слишком большим, что сдерживает резкие скачки цены.

Интересно! Средняя стоимость в украинских супермаркетах за килограмм куриной тушки и голеней является самой низкой – ориентировочно 101 гривны, подсчитал "Минфин". Зато дороже всего обойдется куриное филе, где за килограмм нужно отдать в среднем 208 гривен. Куриные бедра обойдутся в среднем в 140,67 гривны.

Почему цены на яйца могут и не снизиться?