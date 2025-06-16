В Украине изменились цены на хлеб: сколько придется заплатить за популярный продукт

В Украине подорожал важный продукт – хлеб. Его цена выросла на 18% за последний год.

Цены на хлеб изменились

За последний же месяц хлеб вырос в цене на 1%, передает 24 Канал со ссылкой на экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Специалисты отмечают, что сейчас хлеб стоит в среднем 28,9 гривны за 450 граммов. А цена в популярных магазинах является такой:

"Сильпо" – 29,9 гривны;

"Ашан" – 27, 9 гривны;

"Новус" – 29, 9 гривен;

"Метро" – 27, 9 гривен.

Обратите внимание! В то же время фиксируется подорожание муки на 13% за последний год.