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Агро 24 Цены на продукты В Украине изменились цены на хлеб: сколько придется заплатить за популярный продукт
16 июня, 22:00
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В Украине изменились цены на хлеб: сколько придется заплатить за популярный продукт

Валерия Моргун
Основні тези
  • Цены на хлеб в Украине выросли на 18% за последний год.
  • Эксперты отмечают, что за последний месяц цены на продукт увеличились на 1%.

В Украине подорожал важный продукт – хлеб. Его цена выросла на 18% за последний год.

Цены на хлеб изменились

За последний же месяц хлеб вырос в цене на 1%, передает 24 Канал со ссылкой на экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Специалисты отмечают, что сейчас хлеб стоит в среднем 28,9 гривны за 450 граммов. А цена в популярных магазинах является такой:

  • "Сильпо" – 29,9 гривны;
  • "Ашан" – 27, 9 гривны;
  • "Новус" – 29, 9 гривен;
  • "Метро" – 27, 9 гривен.

Обратите внимание! В то же время фиксируется подорожание муки на 13% за последний год.