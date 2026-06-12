Цены на черешню стремительно падают: сколько стоит килограмм и станет ли дешевле

Сегодня черешня на украинском рынке уже реализуется в среднем на 43% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года,
– отметили специалисты.
Важно! В то же время производители не исключают, что цены на черешню упадут еще больше, поскольку сроки реализации ягоды короткие.
Фото: Цены на черешню в Украине / 24 Канал / Источник EastFruit
, Напомним, что в Украине цены продолжают снижаться цены на клубнику. Если еще на прошлой неделе оптовые партии ягоды реализовывались по 100 – 190 гривен за килограмм, то сейчас производители предлагают продукцию уже по 80 – 170 гривен за килограмм.
В среднем за последнюю неделю стоимость клубники снизилась примерно на 15%. Наиболее заметное подешевение наблюдается в центральных и южных регионах страны, где на рынок активно поступают новые объемы ягод.
Аналогичная ситуация складывается и на рынке тепличных помидоров. Из-за увеличения предложения нового урожая производители вынуждены корректировать цены, поскольку спрос не успевает поглощать весь объем продукции.
В настоящее время крупные тепличные хозяйства отгружают томаты по цене от 90 до 130 гривен за килограмм. Это примерно на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.