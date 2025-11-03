Часть фруктов начала дешеветь: как изменились цены на плодоовощном рынке

Стоимость овощей в течение последней недели на плодоовощном рынке Украины изменилась довольно разнопланово. Во фруктовом сегменте ситуация подобная, хотя и некоторые основные виды фруктов дешевели.

Как изменились цены на овощи и фрукты?

В Украине начал дешеветь лук в Украине лук (7 – 9 гривен за килограмм), сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Подорожала качественная морковь (9 – 12 гривен за килограмм).

Сезон реализации огурцов из местных тепличных комбинатов подходит к завершению, в результате чего цены на них растут практически ежедневно (100 – 130 гривен за килограмм). Четвертую неделю подряд дорожают помидоры (40 – 100 гривен за килограмм). В то же время на фоне роста предложения пекинской (15 – 25 гривен за килограмм) и цветной капусты (30 – 35 гривен за килограмм) цены на них начали снижаться.

Обратите внимание! Также дешевле, чем неделей ранее, продавалась брокколи (40 – 55 гривен за килограмм). В очередной раз подорожал кабачок (55 – 65 гривен за килограмм). Начала расти цена на чеснок (80 – 150 гривен за килограмм). Зеленый лук стал дешевле (145 – 160 гривен за килограмм), а петрушка подорожала (125 – 135 гривен за килограмм).

Что с ценами на фрукты на рынке?

Фруктовый сегмент отличился снижением цен на яблоко (20 – 70 гривен за килограмм) и грушу (40 – 110 гривен за килограмм). При этом слива начала дорожать (30 – 45 гривен за килограмм).

Среди импортных фруктов в большую сторону изменилась стоимость апельсинов (60 – 125 гривен за килограмм), подешевели лимоны (95 – 115 гривен за килограмм) и расширился диапазон цен на мандарины (45 – 160 гривен за килограмм).

