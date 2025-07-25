Голубика стремительно дешевеет на рынке Украины: какая сейчас цена за килограмм

Сезон голубики начался уже довольно давно, еще в мае. Сейчас же цены на эту ягоду начали довольно стремительно падать из-за того, что сезон сбора в самом разгаре.

Почему голубика начала дешеветь быстрыми темпами?

Уже шестую неделю подряд на украинском рынке наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Аналитики отмечают, что сегодня украинские производители предлагают эту ягоду к продаже по 165 – 240 гривен за килограмм (3,95 – 5,75 доллара за килограмм), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Такой широкий ценовой диапазон в данном сегменте участники рынка объясняли различными качественными показателями и объемами предлагаемых партий ягод.

Обратите внимание! Украинские производители голубики отмечают, что снижение цен в данном сегменте поддерживает сразу ряд факторов. Так, предложение на рынке голубики на данный момент достаточно объемное, поскольку уже практически все производители приступили к сбору этой ягоды.

Также садоводы сбрасывают цену по причине весьма сдержанного спроса как внутри страны, так и со стороны компаний-экспортеров, поскольку сейчас большинство украинских производителей фактически не в состоянии предоставить оптовые партии продукции экспортного качества. Также, по словам аграриев, розничные сети сократили объемы закупки голубики до минимума, ссылаясь на крайне невысокую заинтересованность конечных потребителей.

Важно! Аналитики отмечают, что несмотря на очередное удешевление, сегодня голубика в Украине стоит в среднем на 50% дороже, чем годом ранее. Однако фермеры Украины практически не сомневаются в том, что ягода будет дешеветь как минимум до начала августа, а интенсивность ценового спада напрямую будет зависеть от активности покупателей и увеличения предложения данной продукции на рынке.