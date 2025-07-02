Голубика начала стремительно дешеветь на рынках Украины: какие сегодня цены

Сезон голубики в Украине начался только на прошлой неделе, однако уже сейчас цены на эту ягоду существенно упали. Кое-где цены за неделю упали на 50 – 150 гривен за килограмм.

Цены на голубику резко упали

Аналитики обратили внимание на стремительное снижение цен на голубику на внутреннем рынке, при этом дешевеет преимущественно голубика низкого и среднего качества, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. В то же время цена на голубику премиального качества держится на относительно высоком уровне.

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Сезон голубики в Украине в 2025 году начался с опозданием примерно на неделю, что способствовало относительно высокому уровню цен на этот товар как для конца июня. Однако уже в начале июля оптовые цены демонстрируют довольно стремительное падение.

По данным из основных оптовых рынков Украины, 1 июля цены на мелкооптовые партии голубики были такими:

Рынок "Шувар" (Львов): 300 – 450 гривен за килограмм, или 6,12 – 9,18 евро за килограмм

Рынок "Столичный" (Киев): 300 – 350 гривен за килограмм (6,12 – 7,14 евро за килограмм)

Рынок "Начало" (Одесская обл.): 400 – 450 гривен за килограмм (8,16 – 9,18 евро за килограмм)

По сравнению с ценами конца июня 2025 года снижение является значительным, в среднем на 20 – 25%:

В Киеве цена снизилась с 450 – 500 гривен за килограмм (9,22 – 10,25 евро за килограмм) до 300 – 350 гривен за килограмм (6,12 – 7,14 евро за килограмм), или на 28 – 30 %.

Во Львове диапазон изменился с 380 – 450 гривен за килограмм (7,79 – 9,22 евро за килограмм) до 300 – 450 гривен за килограмм (6,12 – 9,18 евро за килограмм), то есть минимальная цена упала на 21 %.

В Одессе максимальная цена осталась неизменной (450 гривен за килограмм), но минимальная опустилась с 480 гривен за килограмм (9,84 евро за килограмм) до 400 гривен за килограмм (8,16 евро за килограмм), то есть минимальная цена снизилась на 17% в гривне.

Обратите внимание! Таким образом, средний темп снижения цен за 3 – 5 дней составляет от 15 до 30 % в зависимости от рынка и качества. По мнению аналитиков, голубика будет стремительно дешеветь, чтобы достичь конкурентного для рынка ЕС уровня. Ведь Украина является одним из крупных экспортеров свежей голубики на рынки Евросоюза.