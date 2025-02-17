Стремительно дешевеет после рекордных цен: сколько стоят яблоки в супермаркетах Украины

Сейчас стоимость яблок, поступающих в продажу в Украине составляет 22 – 30 гривен за килограмм. Еще неделю назад цены были на 12% выше, чем сейчас.

Какие сейчас цены в магазинах

На украинском рынке яблок сейчас наблюдается сниженная торговая активность, сообщает 24 Канал. Кроме того, по мнению производителей яблок, уже не будет значительного повышения цен на их продукцию, из-за чего стоимость яблок довольно стремительно снижается.

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Садоводы сейчас распродают продукцию со своих складов по сниженным ценам, не надеясь на их повышение. Также увеличение предложения связано с постепенным ухудшением качества продукции.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на яблоки в некоторых популярных продуктовых магазинах:

Яблоко Украинское, 1 килограмм:

Metro 41,50 гривны;

41,50 гривны; Megamarket 38,90 гривны;

38,90 гривны; Novus 33,99 гривны;

33,99 гривны; Варус 27,90 гривны;

27,90 гривны; АТБ 29,89 гривны;

29,89 гривны; Сильпо 37 гривен;

Яблоко Айдаред, 1 килограмм:

Auchan 42,30 гривны;

42,30 гривны; Varus 36,90 гривны;

36,90 гривны; АТБ 37,95 гривны;

37,95 гривны; Сильпо 40 гривен.

Почему цены пошли вниз

В связи с этим предложение яблок на рынке заметно выросло, и украинские садоводы вынуждены снижать цены на свою продукцию. Так, на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по цене 22 – 30 гривен за килограмм, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Как цены изменились за год При этом стоит отметить, что несмотря на снижение отпускных цен, на сегодня яблоки в Украине поступают в продажу в среднем на 48% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку качество яблок в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, а спрос на эти фрукты остается на достаточно низком уровне из-за высоких отпускных цен.