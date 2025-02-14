Почему цена на яблоки падает

Аналитики объясняют ситуацию, сложившуюся на рынке яблок тем, что многие производители потеряли надежду на очередное повышение цен в этом сегменте и начали распродавать данные фрукты из хранилищ, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit.

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В связи с этим предложение яблок на рынке заметно выросло, и украинские садоводы вынуждены снижать цены на свою продукцию. Так, на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по цене 22 – 30 гривен за килограмм (53 – 72 цента за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом стоит отметить, что несмотря на снижение отпускных цен, на сегодня яблоки в Украине поступают в продажу в среднем на 48% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Обратите внимание! В то же время операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку качество яблок в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, а спрос на эти фрукты остается на достаточно низком уровне из-за высоких отпускных цен.