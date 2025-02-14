Чому ціна на яблука падає

Аналітики пояснюють ситуацію, що склалася на ринку яблук тим, що багато виробників втратили надію на чергове підвищення цін у цьому сегменті і почали розпродавати дані фрукти зі сховищ, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit.

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У зв'язку з цим пропозиція яблук на ринку помітно зросла, і українські садівники змушені знижувати ціни на свою продукцію. Так, на цю мить якісне яблуко надходить у продаж за ціною 22 – 30 гривень за кілограм (53 – 72 центи за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому варто зазначити, що попри зниження відпускних цін, на сьогодні яблука в Україні надходять у продаж у середньому на 48% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Зверніть увагу! Водночас оператори ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті, оскільки якість яблук у сховищах продовжує стрімко погіршуватися, а попит на ці фрукти залишається на досить низькому рівні через високі відпускні ціни.