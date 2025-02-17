Які наразі ціни у магазинах

На українському ринку яблук наразі спостерігається знижена торгівельна активність, повідомляє 24 Канал. Крім того, на думку виробників яблук, вже не буде значного підвищення цін на їх продукцію, через що вартість яблук доволі стрімко знижується.

Читайте також Українські садівництва знижують вартість своїх яблук на ринку

Садівники наразі розпродають продукцію зі своїх складів по знижених цінах, не сподіваючись на їх підвищення. Також збільшення пропозиції пов'язане з поступовим погіршенням якості продукції.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яблука у деяких популярних продуктових магазинах:

Яблуко Українське, 1 кілограм:

Metro 41,50 гривні;

41,50 гривні; Megamarket 38,90 гривні;

38,90 гривні; Novus 33,99 гривні;

33,99 гривні; Varus 27,90 гривні;

27,90 гривні; АТБ 29,89 гривні;

29,89 гривні; Сільпо 37 гривень;

Яблуко Айдаред, 1 кілограм:

Auchan 42,30 гривні;

42,30 гривні; Varus 36,90 гривні;

36,90 гривні; АТБ 37,95 гривні;

37,95 гривні; Сільпо 40 гривень.

Чому ціни пішли вниз

У зв'язку з цим пропозиція яблук на ринку помітно зросла, і українські садівники змушені знижувати ціни на свою продукцію. Так, на цю мить якісне яблуко надходить у продаж за ціною 22 – 30 гривень за кілограм, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Як ціни змінились за рік При цьому варто зазначити, що попри зниження відпускних цін, на сьогодні яблука в Україні надходять у продаж у середньому на 48% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас оператори ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті, оскільки якість яблук у сховищах продовжує стрімко погіршуватися, а попит на ці фрукти залишається на досить низькому рівні через високі відпускні ціни.