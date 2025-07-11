В Украине растут экспортные цены на ячмень: что этому способствует

В Украине усилился спрос на экспортный фуражный ячмень, и большинство покупателей стремятся приобрести большие объемы именно в июле. Высокий спрос привел к значительному росту цен в портах.

Экспортный фуражный ячмень растет в цене

В течение недели экспортные цены на ячмень в Украине выросли еще на 250 – 300 гривен за тонну – до 9700 – 9800 гривен за тонну, или 203 – 205 долларов за тонну с доставкой до черноморских портов, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Трейдеры, которые продали крупные партии в Китай, готовы платить еще более высокую цену за быстрые поставки.

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Стоит учесть, что фермеры сдерживают продажи на фоне данных о низкой урожайности ячменя на юге (на уровне 1 – 2 тонны с гектара), хотя первые данные по обмолотам в центральных областях демонстрируют урожайность озимого ячменя на уровне 5 – 7 тонн с гектара. Поэтому в западных областях урожайность будет еще лучше, а прогноз урожая в Украине будет не ниже 4,5 – 5 миллиона тонн, считают специалисты.

Фермерам нужно учесть, что трейдеры уже платят цены выше, чем цены контрактов, и по мере выполнения сделок могут скорректировать цены вниз, особенно на фоне осадков, которые пройдут на этой неделе и улучшат потенциал урожая кукурузы и ярового ячменя,

– объясняют эксперты.

Также стоит учесть прогнозы увеличения урожая ячменя в России и Казахстане, что усилит конкуренцию с украинским ячменем уже с августа – сентября.

По прогнозам, урожай ячменя в России в 2025 году составит 17,4 – 17,7 миллиона тонн по сравнению с 16,7 миллиона тонн в прошлом году (USDA оценивает его в 18 миллиона тонн по сравнению с 16,25 миллиона тонн в прошлом году).

Обратите внимание! В Казахстане урожай ячменя в 2025 году прогнозируется на уровне 3,5 – 3,8 миллиона тонн (3,8 миллиона тонн в прошлом году), что превысит средний 5 – годовой показатель 3,1 миллиона тонн. Экспорт казахстанского ячменя за 9 месяцев 2024/25 маркетингового года составил 1,83 миллиона тонн, что вдвое превышает соответствующий показатель предыдущего сезона. Из них в Иран отгружено 1,15 миллиона тонн, а в Китай – 433,2 тысячи тонн.