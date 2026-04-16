Порты снижают цены на ячмень: аграрии не спешат продавать

В украинских портах на этой неделе зафиксировано снижение цен на фуражный ячмень урожая 2025 года. Это происходит даже несмотря на ограниченное предложение зерна со стороны аграриев.

Слабый спрос давит на цены

По данным "АПК-Информ", основным фактором снижения стоимости ячменя стал невысокий спрос со стороны экспортеров. Часть компаний временно приостанавливает закупки и ожидает развития ситуации с новым урожаем в Северном полушарии.

Смотрите также Турция готовится уменьшить закупки важного украинского товара: почему экспорт упадет

В то же время украинские аграрии не спешат снижать цены предложения. Производители рассчитывают на возможное улучшение конъюнктуры и сдерживают продажи, что ограничивает объемы зерна на рынке.

Обратите внимание! Дополнительный фактор давления – конкуренция на внешних рынках. Хотя Китай остается активным покупателем, высокий уровень конкуренции между поставщиками снижает ценовые ожидания.

Цены в портах продолжают проседать

В портах Большой Одессы закупочные цены на фуражный ячмень снизились на 2 – 6 долларов США за тонну и по состоянию на 15 апреля составляют 210 – 220 долларов США за тонну на условиях CPT-порт.

В дунайских портах падение было несколько меньшим – в пределах 2 – 4 долларов США за тонну, до уровня 210 – 218 долларов США за тонну на тех же условиях.

Важно! Таким образом, даже при ограниченном предложении рынок остается под давлением спроса, и дальнейшая ценовая динамика в значительной степени будет зависеть от активности экспортеров и перспектив нового урожая.

Фуражная кукуруза дешевеет: почему трейдеры снижают закупочные цены?