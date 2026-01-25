Экспорт яиц взлетел: какие страны покупали украинской продукции больше всего в 2025 году
- В ноябре 2025 года Украина экспортировала более 150 миллионов куриных яиц, заработав почти 21 миллион долларов, с основными покупателями как Великобритания, Испания и Израиль.
- Цены на яйца в Украине в декабре 2025 года колебались от 81,70 до 82,66 гривны за 10 штук.
В 2025 году, именно в ноябре, Украина экспортировала за границу более 150 миллионов куриных яиц, что является рекордным показателем. Поступления от этого составили почти 21 миллион долларов. Среди лидеров-стран, покупающих украинские яйца, есть как европейские страны, так и одна из стран Ближнего Востока.
Какие страны больше всего импортируют украинских яиц?
На внешних рынках усилился спрос на украинскую продукцию, в частности яйца. Если сравнивать с предыдущим годом, экспорт вырос примерно на 30%, рассказывает AgroWeek.
Данные свидетельствуют о том, что за 11 месяцев выручка от продажи яиц за границу выросла втрое и превысила отметку в 180 миллионов долларов.
За прошлый год в тройку импортеров вошли: Испания (обеспечила более 15% от общего объема поставок), после нее в рейтинге Великобритания и Чехия.
- В то же время в ноябре 2025 именно Великобритания и Испания поглотили значительную долю экспорта.
- Кроме того, в этот список можно внести еще и Израиль, который несмотря на жесткие требования к качеству пищевых продуктов, покупает миллионы яиц из Украины.
Такие данные свидетельствуют о том, что продукция украинских птицефабрик является конкурентной на внешних рынках. То есть они внедряют стандарты качества, улучшают логистику и упаковку и т.д., а это позволяет работать с крупными сетями.
Какие сейчас цены на яйца в Украине?
По данным "Минфина", среднемесячные цены на яйца в декабре 2025 года колебались от 81,70 гривны до 82,66 гривны за 10 штук (марки "Квочка" и "Ясенсвит"). Зато за 18 штук (марка "Ясенсвит") придется отдать в среднем 136,26 гривны, а за 30 штук – 248,64 гривны.
В то же время по данным мониторинга, самые низкие цены за десяток яиц такие:
- "Ясенсвит" (C1 10 штук)
Самые дешевые в Auchan – 78,30 гривны, далее идет цена в Novus – 79,99 гривны, а Megamarket самые дорогие – 88,20 гривны.
- "Наседка" (C1 10 штук)
Самые дешевые в Novus – 82,99 гривны, а в Auchan немного дороже – 84,90 гривны.
Как изменилась стоимость яиц за год?
Данные Госстата свидетельствуют, что с декабря 2024 года до декабря 2025 года цены на яйца подорожали почти на 11%. А в месячном измерении – на 5,6%.
Зато в конце 2025 года нефасованные яйца категории C1 немножко подешевели – примерно на 1,02 гривны за штуку. Но несмотря на это средняя цена еще остается на уровне 57 гривны за десяток. Зато фасованные яйца отличаются в цене между торговыми сетями: в некоторых супермаркетах они ниже, а в других – значительно выше.
Всего в 2026 году в Украине вступили в силу новые требования к содержанию кур-несушек. К новым правилам вошли: создание условий для естественного поведения кур, регулирования света, вентиляции и температуры, усиление санитарных норм, в частности регулярная чистка и дезинфекция птичников.