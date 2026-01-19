В Украине резко изменились цены на яйца: сколько стоит десяток: сколько стоит десяток

За год куриные яйца в Украине заметно выросли в цене, а темпы подорожания только усиливались. В то же время в конце 2025 года нефасованная продукция в отдельных сетях неожиданно подешевела.

Какие сейчас цены на яйца в Украине?

В Украине зафиксирован существенный рост цен на куриные яйца, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Госстата. По официальным данным, с декабря 2024 года до декабря 2025 года их стоимость повысилась на 10,8%, а в месячном измерении – на 5,6%.

Всего с января по декабрь цены выросли сразу на 35,4%, свидетельствует статистика.

Вместе с тем, в конце декабря 2025 года ситуация частично изменилась. По данным "Минфина", нефасованные яйца категории С1 подешевели примерно на 1,02 гривны за штуку, или на 10,2 гривны за десяток. Сейчас в крупных торговых сетях средняя цена составляет около 5,73 гривны за яйцо, или 57,3 гривны за десяток.

В супермаркетах цены различаются:

в Auchan яйца продают в среднем по 4,9 гривны за штуку,

яйца продают в среднем по 4,9 гривны за штуку, у Novus – по 4,99 гривны, в "ЭКОмаркете" – по 5,53 гривны,

– по 4,99 гривны, в "ЭКОмаркете" – по 5,53 гривны, у МегаМаркете цена достигает 7,5 гривны за штуку.

