Экспортные цены на продовольственную пшеницу в Украине пошли вверх после длительной паузы

На экспортном рынке Украины на этой неделе зафиксировали рост закупочных цен на продовольственную пшеницу после периода относительной стабильности. Повышение поддержали активный спрос со стороны импортеров и ослабление конкуренции с российского зерна.

Цены на пшеницу пошли вверх

Закупочные цены на продовольственную пшеницу на экспортном рынке Украины начали расти в начале текущей недели. Об этом сообщает информационное агентство "АПК-Информ".

Аналитики объясняют, что ключевыми факторами стали повышенный интерес покупателей, в частности из Египта и Турции, а также ослабление конкуренции со стороны российской пшеницы, цены на которую поднялись до максимума за последние 2 месяца.

В то же время существенного оживления продаж со стороны украинских аграриев не наблюдалось – производители ожидают дальнейшего роста котировок. Дополнительную поддержку ценам обеспечила конкуренция между экспортерами и мукомольными компаниями за пшеницу с высокими качественными показателями.

По состоянию на 4 февраля 2026 года цены спроса на продовольственную пшеницу 3 класса в портах Большой Одессы и Дуная озвучиваются в пределах 208–216 и 207–214 долларов США за тонну на условиях поставки CPT-порт. Это на 1–3 доллара США за тонну выше, чем в конце прошлой недели.

Важно! Вместе с тем дальнейший рост сдерживают военные риски и высокое глобальное предложение зерновых. Дополнительное давление на рынок оказывают активные продажи пшеницы в странах Европейского Союза, укрепление доллара США и снижение мировых цен на нефть на фоне геополитической напряженности.

