В Украине дешевеет белокочанная капуста: какая стоимость в магазинах
- Цены на белокочанную капусту в Украине снизились на 16% за последнюю неделю из-за переизбытка продукции на рынке.
- В супермаркетах Украины цены на капусту варьируются от 10,19 до 16 гривен за килограмм.
Сейчас самое время квасить капусту на зиму, ведь цены на нее на этой неделе возобновили стремительное падение. Сейчас стоимость уже значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года, однако и дальше продолжает падать.
Почему капуста так сильно подешевела?
В Украине на этой неделе наметилась тенденция снижения цен на белокочанную капусту, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Такую ценовую ситуацию производители связывают с избытком продукции на рынке, причем значительную часть предложения составляет капуста среднепоздних сортов, которая не пригодна для закладки на хранение.
На данный момент цены на белокочанную капусту озвучиваются производителями в пределах от 5 до 10 гривен за килограмм (12 – 24 цента за килограмм), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Обратите внимание! Аналитики отмечают, что в большинстве хозяйств все еще продолжаются активные уборочные работы, в результате чего предложение на рынке растет. В то же время спрос на эту продукцию остается крайне низким. Оптовые компании и розничные сети готовы вести закупки исключительно мелким оптом, ссылаясь на очень ограниченный срок реализации, поскольку большинство фермеров предлагают к продаже капусту невысокого качества.
При этом стоит отметить, что сейчас цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 66% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что цена на эту продукцию будет снижаться и в дальнейшем, поскольку многие хозяйства благодаря улучшению погодных условий активно ведут сбор урожая.
Важно! Как результат, постепенный рост поставок капусты на рынок будет заставлять аграриев и в дальнейшем уступать в цене, если ситуация с темпами сбыта не изменится.
Какова стоимость капусты в супермаркетах?
Согласно данным "Минфина", 1 килограмм капусты сейчас стоит:
- Novus 11,89 гривны за килограмм;
- Metro 10,19 гривны за килограмм;
- Auchan 11,80 гривны за килограмм;
- Megamarket 15,90 гривны за килограмм;
- АТБ 11,89 гривны за килограмм;
- Сильпо 16 гривен за килограмм.
