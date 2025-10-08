Наразі саме час квасити капусту на зиму, адже ціни на неї цього тижня відновили стрімке падіння. Зараз вартість вже значно нижча, ніж в аналогічний період минулого року, однак і далі продовжує падати.

Чому капуста так сильно подешевшала?

В Україні цього тижня намітилася тенденція зниження цін на білокачанну капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Таку цінову ситуацію виробники пов'язують із надлишком продукції на ринку, причому значну частину пропозиції становить капуста середньопізніх сортів, яка не придатна для закладання на зберігання.

Читайте також Фрукти подорожчали у 2 рази: що з цінами на овочі

На цю мить ціни на білокачанну капусту озвучуються виробниками в межах від 5 до 10 гривень за кілограм (12 – 24 центи за кілограм), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що у більшості господарств все ще продовжуються активні збиральні роботи, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає. Водночас попит на цю продукцію залишається вкрай низьким. Гуртові компанії та роздрібні мережі готові вести закупівлі виключно дрібним гуртом, посилаючись на дуже обмежений термін реалізації, оскільки більшість фермерів пропонують до продажу капусту невисокої якості.

При цьому варто зазначити, що нині ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому на 66% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що ціна на цю продукцію знижуватиметься й надалі, оскільки багато господарств завдяки поліпшенню погодних умов активно ведуть збір урожаю.

Важливо! Як результат, поступове зростання постачання капусти на ринок змушуватиме аграріїв і надалі поступатися ціною, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.

Яка вартість капусти у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", 1 кілограм капусти наразі коштує:

Novus 11,89 гривні за кілограм;

11,89 гривні за кілограм; Metro 10,19 гривні за кілограм;

10,19 гривні за кілограм; Auchan 11,80 гривні за кілограм;

11,80 гривні за кілограм; Megamarket 15,90 гривні за кілограм;

15,90 гривні за кілограм; АТБ 11,89 гривні за кілограм;

11,89 гривні за кілограм; Сільпо 16 гривень за кілограм.

В Україні нечувана для Польщі чи Німеччини врожайність картоплі