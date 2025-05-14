Какая будет цена на клубнику в мае-июне 2025 года и когда она подешевеет

В течение прошлого года цены на клубнику существенно выросли. Сейчас цены держатся на высокой отметке даже несмотря на сезонные факторы, которые должны способствовать снижению стоимости фрукта.

Что происходит с ценами на рынке клубники

Аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии 24 Канала рассказал, что в мае 2025 года цены на клубнику значительно выше, чем в прошлом году. По его словам, стоимость колеблется в пределах от 180 до более 250 гривен за килограмм.

Читайте также В Украине дорожают тепличные огурцы: какие цены в магазинах

По словам эксперта, такие высокие цены на клубнику сейчас из-за неблагоприятных погодных условий, что привели к уменьшению урожая.

Максим Гопка Аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Ожидается, что цены начнут снижаться в июне с увеличением предложения отечественной клубники из открытого грунта и импорта. Наибольшее снижение цен прогнозируется с первой половины июня, к концу месяца цены могут упасть до 80 – 130 гривен за килограмм.

Важно! По словам агроэксперта окончательная цена будет зависеть от погодных условий, объема урожая и экономических факторов.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на клубнику в магазинах Украины. Так, в Сильпо весовую клубнику продают по 339 гривен за килограмм. Фасованная в том же магазине стоит 269 гривен за килограмм. В Ашане стоимость килограмма составляет 299 гривен.