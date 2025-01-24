Какие цены на курятину ожидают украинцев в ближайшее время

Стоимость курятины зависит от целого ряда факторов. Так, на цену мяса влияют стоимость кормов, электроэнергии, логистики, горючего и многое другое.

Будут ли расти цены на курятину

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал, что за последний месяц цены на курятину в Украине были стабильны, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. В ближайшие месяцы, по его словам, этот популярный вид мяса может подорожать.

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В течение последнего месяца цены на курятину существенно не изменились. Ее стоимость сейчас (21 января) в торговых сетях находится на том же самом уровне, что и неделю и две назад. Цены на курятину находятся в диапазоне 170 – 175 гривен за килограмм,

– рассказал аналитик УКАБ.

По его словам, пока предпосылок для роста стоимости курятины нет, но все может измениться.

Через месяц-полтора цена продукта может увеличиться, поскольку подорожает стоимость кормовой базы. Поэтому цены на курятину потенциально могут вырасти на 5%,

– подчеркивает эксперт.

Обратите внимание! По данным Госстата, по состоянию на декабрь 2024 года средняя стоимость килограммовой тушки курицы в Украине стоила 92,55 гривны, а цена килограмма филе составляла 172,42 гривны.