В Украине в очередной раз дешевеет лук: какие сейчас цены

Украинские производители массово снижают цены на лук урожая 2024 года. По словам аналитиков, причина кроется в порче продукции в хранилищах.

Почему лук резко начал дешеветь

На прошлой неделе украинские производители лука начали снижать цену на продукцию в связи со стремительным снижением качества репчатого лука, заложенного в хранилища в 2024 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Другим фактором, влияющим на цены в данном сегменте, является снижение спроса на лук, которое отмечается сейчас.

Читайте также Почему дорожают яблоки: какова причина резкого подорожания некоторых сортов до 90%

В результате таких ценовых корректировок репчатый лук на сегодня поступает в продажу по 9 – 15 гривен за килограмм (21 – 36 центов за килограмм), в зависимости от качества и объемов партий предлагаемой продукции, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Обратите внимание! Кроме того, те производители, которые в первой половине текущего сезона приняли решение приостановить продажи, открыли хранилища, и предложение лука на рынке резко возросло, что также привело к снижению отпускных цен в данном сегменте.

Аналитики добавляют, что на данный момент лук в Украине предлагается в среднем уже на 10% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Сами производители отмечают, что спад спроса на лук и снижение цен в данном сегменте характерны для данного периода времени, и скорее всего, торговля активизируется лишь под конец февраля, когда с рынка уйдет практически вся продукция среднего и низкого качества.