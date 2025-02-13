Лук рекордно подешевел: стоимость упала до минимального уровня
Несмотря на подорожание лука в конце прошлого года, сейчас цены на этот овощ стабилизировались и снижаются. Лук репчатый же вообще сейчас рекордно дешевый.
Цены на лук упали
Стоимость отдельных сортов традиционно высокая, но репчатый лук сейчас во всех магазинах и на рынках имеет очень привлекательную цену, передает 24 Канал. Падение цен обусловлено тем, что фермеры активно распродают запасы из-за ухудшения качества продукции на складах.
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Сейчас стоимость лука на рынках и в магазинах составляет от 8 до 14 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий. Это примерно на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели. Фермеры, которые имеют качественный лук, воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.
Какая сейчас стоимость в магазинах
Журналисты 24 Канала исследовали украинский рынок и узнали актуальные цены за 1 килограмм различных сортов лука в популярных супермаркетах.
Лук белый:
- Novus – 79,99 гривны;
- Metro – 103,90 гривны;
Лук репчатый:
- Auchan – 12,90 гривны;
- Metro – 14,90 гривны;
- Novus – 13,99 гривны;
- Megamarket – 20,70 гривны;
- АТБ – 13,79 гривны;
- VARUS – 12,90 гривны;
Лук синий:
- Metro – 39,90 гривны;
- Auchan – 33,90 гривны.