В Украине снова стремительно дешевеет популярный овощ
Стоимость репчатого лука в Украине продолжает падать. Она уже стала в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.
Как лук падает в цене
На этой неделе цены снова снизились, поскольку фермеры активно распродают запасы из-за ухудшения качества продукции, передает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.
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Лук сейчас стоит от 8 до 14 гривен за килограмм (0,19–0,34 доллара за килограмм) в зависимости от качества и объемов партий. Это примерно на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Интересно! В то же время фермеры, которые имеют более качественный лук, воздерживаются от продаж и планируют вернуться на рынок не раньше марта.
Сколько стоит лук сегодня
Цены на лук в украинских супермаркетах 6 февраля (за 1 килограмм):
Лук белый:
- Novus – 79,99 гривны;
- Metro – 99,90 гривны;
- Средняя цена: 89,95 гривны.
Лук репчатый:
- Auchan – 13,99 гривны;
- Metro – 14,30 гривны;
- Novus – 13,99 гривны;
- Мегамаркет – 20,70 гривны;
- Средняя цена: 15,75 гривны.
Лук синий:
- Metro – 24,90 гривны;
- Auchan – 36,20 гривны;
- Средняя цена: 30,55 гривны.