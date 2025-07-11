В Украине обвал цен на малину: предложение продолжает расти

В течение этой недели стоимость малины на украинском рынке уменьшалась. Падение цены в основном определено увеличением объемов сбора урожая.

Почему малина стремительно подешевела

На этой неделе в Украине заметно снизились цены на малину, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По мнению аналитиков проекта, негативную ценовую динамику в этом сегменте, производители связывают с увеличением предложения малины на рынке.

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Так, на сегодня оптовые партии малины поступают в продажу по 160 – 250 гривен за килограмм (3,83 – 5,98 доллара за килограмм), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной такого стремительного снижения цен на местную малину украинские садоводы называют увеличение предложения этой ягоды на рынке. Сейчас практически все хозяйства начали сбор урожая данной ягоды. Также свои коррективы внесла погода. Практически на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, что заметно поспособствовало скорейшему созреванию этой ягоды.

Важно! Однако, несмотря на очередное снижение цен, сегодня малина на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 90% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство производителей считают, что цены в данном сегменте продолжат снижаться и в дальнейшем.